اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بمصرف فى الشرقية

الجمعة، 17 يونيو 2022 02:10 م
إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بمصرف فى الشرقية حادث - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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 أصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، فى حادث إنقلاب تروسيكل بمصرف أمام عزبة السيد افندى دائرة مركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية،وتم نقل المصابين إلى مستشفى الابراهيمية المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد والى،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد  بلاغا بوقوع حادث أمام عزبة السيد افندى دائرة مركز الإبراهيمية،وتبين من التحريات انقلاب تروسيكل بمياه مصرف أمام العزبة،مما أسفر عن إصابة ٥ أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، تم نقل المصابين من قبل مرفق الإسعاف إلى مستشفى الابراهيمية المركزى،لتلقى الإسعافات الأولية وتم تحرير محضر بالواقعة.


 


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