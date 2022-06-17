إحالة متهمين بممارسة أعمال منافية للآداب فى الزيتون للمحاكمة

أمرت نيابة الزيتون، بإحالة مسن وعامل للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

كان قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، قرر تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكانت نيابة الزيتون، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شخصين لارتكابهما أعمالا منافية للآداب داخل عقار مهجور فى منطقة الزيتون، بعدما ضبطهما الأهالى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من الأهالى يفيد ضبط شخصين يمارسان الأعمال المنافية للآداب فى عقار مهجور فى منطقة الزيتون، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين مسن والآخر عامل، فتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معهما.