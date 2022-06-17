أمن المنيا يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى مياه النيل

المنيا-حسن عبد الغفار

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى مياه النيل بالمنيا .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا أخطار من مأمور قسم شرطة المنيا يفيد العثور على جثة شخص بمياه النيل اسفل كوبرى المنيا، وأفادت التحريات الأولية أن شاب سقط فى مياه النيل ويدعى ك خ 19 سنة طالب.

وأودعت الجثة بمشرحة مستشفي الجامعي بالمنيا تحت تصرفات النيابة العامة، لحين اصدار تقرير مفتش صحة المركز لبيان شبهه جنائية بالوفاة من عدمه، وتكثف الاجهزة الامنية ومباحث القسم، التحرى للوقوف علي اسباب الواقعة.