اليوم السابع
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انتشال جثة شخص من أحد المصارف بالمنيا

الجمعة، 10 يونيو 2022 07:29 م
انتشال جثة شخص من أحد المصارف بالمنيا الإنقاذ النهرى - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من انتشال جثة شخص غريق من أحد المصارف بالقرب من مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثمان لمستشفي جراحات اليوم الواحد بمركز سمالوط، شمال المنيا، وإيداعه بالمشرحة، تحت تصرفات النيابة العامة.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق يفيد بانتشال جثة طالب ويبلغ من العمر 11 عاما من ترعة مصرف ناحية قرية العوايسة بمركز سمالوط، وأودعت الجثة بمشرحة مستشفي جراحات اليوم الواحد لحين الانتهاء من تقرير مفتش الصحة.

 

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان، لعدم وجود شبهة جنائية بالوفاة، كما جاء بتقارير مفتش صحة المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.


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