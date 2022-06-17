أخبار مصر.. انهيار عقار بالقاهرة وإخلاء العقارات المجاورة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها انهيار عقار مكون من 5 أدوار، كائن ب 1 حارة حسين شاهين من طور سيناء بحى الوايلى، شمال القاهرة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

انهيار عقار بالقاهرة والمحافظ يتابع رفع الأنقاض.. صور

انهار عقار مكون من 5 أدوار، كائن ب 1 حارة حسين شاهين من طور سيناء بحى الوايلى، شمال القاهرة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

الحكومة تنفى شائعة اختطاف فتيات بالمواصلات العامة عن طريق تخديرهن بـ"إبرة" كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله علي بعض صفحات التواصل الاجتماعي رسائل تحذيرية تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع خطف مماثلة، وأن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة الإبلاغ عن أية جرائم من هذا النوع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

"الأوقاف" تفتتح 15 مسجدا فى المحافظات اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 15 مسجدًا، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2021م حتى تاريخه 1132 مسجدًا، منها 954 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و178 مسجدًا صيانة وترميمًا.

3 يوليو.. بدء تسليم قطع أراضي المصريين بالخارج بمشروع بيت الوطن بالعبور الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة ، يوم الأحد الموافق 3 يوليو المقبل، وحتى يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو، في تسليم عددٍ من قطع أراضي المصريين بالخارج السابق حجزها بمشروع بيت الوطن بالمنطقة " ZONE F " بالـ 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة.

متحدث الصحة: لا يوجد ما يسمى بالتخدير بـ شكة الدبوس علميًا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم باسم وزارة الصحة، انخفاض نسبة الإصابات بكورونا على المستويين المحلي والعالمي.

التنمية المحلية: تمويل 3189 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر بـ36,6 مليون جنيه

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وافق مؤخرا على تمويل 437 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر باستثمارات 4,9 مليون جنيه، ليصبح إجمالى ما وافق الصندوق على تمويله 3189 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر منذ بداية العام المالى الحالى فى يوليو 2021 وحتى الآن، بإجمالي قروض 31 مليون جنيه، إضافة إلى 6 ملايين جنيه مساهمة من المستفيدين، وبجملة استثمارات بلغت 36,6 مليون جنيه.

انتشال جثة سيدة من تحت أنقاض عقار الوايلى..واستمرار البحث عن الضحايا..فيديو

أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا، من موقع العقار المنهار، بمنطقة الوايلي في القاهرة، صباح اليوم الجمعة، لرصد كواليس انتشال أول جثة لسيدة من أسفل الأنقاض، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام.، وجاري مواصلة جهود رجال الحماية المدنية للبحث عن عدد من الضحايا، ورفع الأنقاض. الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة استقرارا فى الأحوال الجوية، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

"الأوقاف" تخصص رقما على واتس آب للإبلاغ عن وجود صناديق تبرعات بالمساجد

خصصت وزارة الأوقاف رقما لتلقى بلاغات المواطنين عبر "واتس آب"، عن وجود أي صناديق تبرعات بأي مسجد من المساجد عدا مساجد النذور وهو "01200115268"، مشددة على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين بضرورة التأكد من عدم وجود أي صناديق للتبرعات بالمساجد، وفي حالة وجود صناديق للتبرعات سيتم إحالة جميع المقصرين للتحقيق.

تعليم الجيزة: توفير زائرة صحية بلجان امتحانات الثانوية العامة 2022

تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة ، والمقرر أن ينطلق ماراثون الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وبمختلف مدارس تعليم الجيزة الدور الأول للعام الدراسى 2021 /2022 يوم الإثنين المقبل الموافق 20 يونيو وتستمر حتى الخميس 21 يوليو 2022.

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 برصاص قوات الاحتلال فى جنين بالضفة الغربية