أخبار مصر.. انهيار عقار بالقاهرة وإخلاء العقارات المجاورة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها انهيار عقار مكون من 5 أدوار، كائن ب 1 حارة حسين شاهين من طور سيناء بحى الوايلى، شمال القاهرة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
انهيار عقار بالقاهرة والمحافظ يتابع رفع الأنقاض.. صور
الحكومة تنفى شائعة اختطاف فتيات بالمواصلات العامة عن طريق تخديرهن بـ"إبرة"
"الأوقاف" تفتتح 15 مسجدا فى المحافظات اليوم
3 يوليو.. بدء تسليم قطع أراضي المصريين بالخارج بمشروع بيت الوطن بالعبور الجديدة
متحدث الصحة: لا يوجد ما يسمى بالتخدير بـ شكة الدبوس علميًا
التنمية المحلية: تمويل 3189 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر بـ36,6 مليون جنيه
أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وافق مؤخرا على تمويل 437 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر باستثمارات 4,9 مليون جنيه، ليصبح إجمالى ما وافق الصندوق على تمويله 3189 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر منذ بداية العام المالى الحالى فى يوليو 2021 وحتى الآن، بإجمالي قروض 31 مليون جنيه، إضافة إلى 6 ملايين جنيه مساهمة من المستفيدين، وبجملة استثمارات بلغت 36,6 مليون جنيه.
انتشال جثة سيدة من تحت أنقاض عقار الوايلى..واستمرار البحث عن الضحايا..فيديو
أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا، من موقع العقار المنهار، بمنطقة الوايلي في القاهرة، صباح اليوم الجمعة، لرصد كواليس انتشال أول جثة لسيدة من أسفل الأنقاض، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام.، وجاري مواصلة جهود رجال الحماية المدنية للبحث عن عدد من الضحايا، ورفع الأنقاض.
الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة
"الأوقاف" تخصص رقما على واتس آب للإبلاغ عن وجود صناديق تبرعات بالمساجد
تعليم الجيزة: توفير زائرة صحية بلجان امتحانات الثانوية العامة 2022
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 برصاص قوات الاحتلال فى جنين بالضفة الغربية
استشهد 3 فلسطينيين فجر اليوم الجمعة، فى مدينة جنين شمال الضفة الغربية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
اتحاد الكرة يكلف حلمي مشهور بالتفاوض مع كيروش للعودة لتدريب منتخب مصر
كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة ، اللواء حلمي مشهور عضو المجلس بالتواصل مع كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني من أجل معرفة موقفه من العودة مجددا.
بيرسى تاو ينتظم فى تدريبات الأهلى الجماعية اليوم استعداداً للزمالك
ينتظم الجنوب أفريقى بيرسى تاو صانع العاب النادى الاهلى اليوم، الجمعة، فى تدريبات فريقه الجماعية بعدما أدى أمس جلسة فى «الجيم» على هامش مران الفريق الذى أقيم على ملعب التتش فى بداية التحضيرات لمباراة الزمالك، المقرر لها مساء الأحد المقبل باستاد الأهلي والسلام.
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