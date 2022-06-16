30 مليون جنيه استثمارات قطاع الطب البيطري فى المنوفية

فريق المحافظات

حرصت الدولة المصرية وبتوجيهات من القيادة السياسية على النهوض بقطاع الطب البيطري، نظرا لأهمية دوره الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وشهد القطاع نهضة واهتماما غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة ، ومن أهمهما مجال تأمين الإنتاج الحيواني، وذلك إيماناً من رئيس الجمهورية بأن كل مواطن له الحق في الحصول على الغذاء الآمن والصحي، ومن أهم تلك المشروعات افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .



وفى ضوء ذلك، أشار محافظ المنوفية إلى أن جملة الاستثمارات التى ضختها الدولة في قطاع الطب البيطري بالمحافظة بلغ 30 مليون جنيه في الفترة من 2014 حتى 2022 ، وقامت المحافظة وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بإنشاء وتطوير عدد من المجازر وتم إحلال وتجديد عدد 2 مجزر بشبين الكوم وجنزور بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ، وتطوير عدد 3 مجازر بقرى مليج وهورين والبتانون وذلك ضمن خطة مديرية الطب البيطري بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



كما حرصت المحافظة على إنشاء وتطوير الوحدات البيطرية ضمت ، تطوير (4) وحدات بقرى بشتامى وسلامون قبلى بمركز الشهداء ، وقرية الدبايبة ببركة السبع، وميت مسعود بمركز شبين الكوم .



وحظى قطاع التموين باهتمامات كبيرة من قبل القيادة السياسية ، فقد وضعت الدولة المصرية محاور الأمن الغذائي على رأس أولوياتها والذى يعتمد على محاور رئيسية بداية من الحفاظ على السلع الرئيسية والأساسية وتوفير ها للمواطنين والحفاظ على عدم وجود نقص في السلع وضبط منظومة الأسعار بالأسواق وضخ الكميات الكبيرة من السلع.



وأشار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أنه تم إنشاء 1 صومعة بمدينة منوف على مساحة 16 ألف م2 بسعة تخزينية 60ألف طن ، وإنشاء 1 صومعة حقلية بقويسنا على مساحة 9 ألاف م2 وبسعة تخزينية 5 آلاف طن قمح . وذلك خلال الفترة من 2014 حتى 2022.



وأضاف أن المحافظة قامت بإنشاء 7 هناجر بسعة تخزينية قدرها 13120طن قمح ، وذلك بقرى مليج وقشطوخ وطنوب وميت الكرام وأم خنان وكفر الحما وزاوية الناعورة ، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز مقر جديد لمديرية التموين وتطوير إدارة تموين قويسنا وتطوير المقر الفرعي لإدارة تموين منوف وكذا تطوير مكتب تموين حي غرب لضمان تأدية الخدمات بشكل أفضل للمواطنين.



وشهد قطاع الزراعة تطوراً كبيراً في الفترة الأخيرة وذلك بفضل جهود القيادة السياسية ودعمه الكامل للنهوض بتلك القطاع الحيوي ، وذلك من خلال تنمية وتطوير مشروعات التنمية واستصلاح الأراضي ،الأمر الذى ساهم وبشكل كبير في توفير احتياجات المواطن المصري.



وأوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأن من أهم مشروعات القطاع الزراعي بمحافظة المنوفية تمثلت في مشروعات خدمية وإنتاجية ، ومنها محطات فرز وتعبئة لعدد 11محطة ، تسليم عدد 217 ألف و 43 كارت للفلاحين وجاري الانتهاء من تسليم عدد 24 ألف و 248 كارت ذكي الفلاح، وذلك منذ إطلاق منظومة كارت الفلاح بالمحافظة في أكتوبر 2020 ، وكذا مشروع إنتاج علف الدواجن بطاقة إنتاجية 8 طن ساعة ، وذلك تماشياً مع خطة الدولة المصرية لتطبيق التحول الرقمي بالقطاع الزراعي والتوجه نحو إقامة مشروعات زراعية حديثة .



وفي قطاع الإنتاج الحيواني والداجني بلغت الطاقة الإنتاجية للألبان 534 ألف و 887 طن ألبان من خلال 256 ألف و 676 رأس ماشية ، كما تم تسمين 67 ألف و 968 رأس ماشية لإنتاج 27 ألف و 638 طن لحوم ، وكذا 35 ألف و 53 رأس أغنام ، 10 ألف و 805 رأس ماعز ، 1282 رأس إبل ، عدد 2413 مزرعة دواجن بطاقة استيعابية 14 مليون طائر تقريباً وبطاقة إنتاجية 554 مليون بيضة و19 طن لحوم تقريباً.













