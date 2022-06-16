3 ملايين و559 ألف موتوسيكل حاصل على ترخيص فى مصر بنهاية 2021

كتب: مدحت عادل

كشفت نشرة حصر المركبات المرخصة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن عدد "الموتوسيكل" المرخص في مصر بنهاية عام 2021، وبلغ نحو 3 ملايين و559 ألف و632 موتوسيكل.

وقالت النشرة، إن عدد المركبات طبقا لنوع الترخيص فإن هناك نحو 9 آلاف و158 جرار زراعي، بالإضافة إلى 2086 معدة ثقيلة مرخصة، وأيضا 306 ألف و917 توك توك مرخص، ليصبح إجمالي عدد المركبات نحو 3 ملايين و877 ألف و793 مركبة مرخصة.

وكانت محافظة القاهرة في صدارة المحافظات الحائزة على تراخيص مركبات بواقع 2.5 مليون مركبة، بنسبة 22.8٪، يليها محافظة الجيزة بـ1.3 مليون مركبة، وبلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة "الخاصة ـ الأجرة ـ الملحقة ـ المؤقت ـ الجمارك ـ الهيئة الدبلوماسية" 5.4 مليون سيارة بنسبة 49.4٪ من إجمالى المركبات.

واستحوذت السيارات الملاكي على العدد الأكبر وبلغت 5 مليون سيارة بنسبة 93.3٪، تليها سيارات الأجـرة بـ347.9 ألف سيارة بنسبة 6.5٪، وهناك 180 ألف إجمالي عدد الأتوبيسات المرخصة بنسبة 1.7٪ من إجمالى المركبات، وجاء الأتوبيس الخاص في المرتبة الأولي بعدد 80.6 ألف أتوبيس بنسبة 44.8٪ تليها اتوبيس الرحلات بعدد 48.4 ألف بنسبة 26.9%.