وكالة الأنباء الليبية: المنفى وعقيلة يبحثان فى القاهرة سبل الخروج من الانسداد السياسى فى ليبيا

كتب أحمد جمعة

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى خلال زيارة قصيرة للعاصمة المصرية القاهرة ليلة أمس رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وذكرت المتحدثة بسم المجلس الرئاسي الليبي " نجوي وهيبة " في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن اللقاء تناول الوضع السياسي في البلاد، وسبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي بالوصول لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.

كما تناول اللقاء – حسب وهيبة - أهمية إنجاح عمل لجنتي مجلسي الدولة والنواب الليبيين في القاهرة، ونتائج ملف المصالحة الوطنية مع اقتراب الرئاسى من وضع التفاصيل الأخيرة للمشروع.