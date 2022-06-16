وزير الاقتصاد الروسى: لن تكون هناك عودة إلى اقتصاد الاتحاد السوفيتى

أ.ش.أ

قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، "إنه لن تكون هناك عودة إلى اقتصاد الاتحاد السوفيتي في بلاده، لأنه أثبت فشله وكان غير فعال ومنغلقًا وغير تنافسي ومركزي بشكل مفرط".

وأضاف الوزير الروسي اليوم الخميس، على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي :" أن ما يحدث في العالم ليس قصة عادية، بل هناك تغيرات عميقة تحدث، ولن يكون العالم كما كان من قبل"، مشيرا إلى أن ما يحدث ليس حدثا قصير المدى ويمثل تغييرات عميقة للغاية تتعلق بالجغرافيا السياسية.

وتابع أوريشكين:" هناك مواجهة بين البلدان ومشاكل تتعلق بالمساواة الاجتماعية في العالم ومشاكل تتعلق بالسياسة الاقتصادية، لذلك فإن كل ما يحدث الآن هو إحدى الحلقات في هذا المسلسل الطويل، ولن يكون كل شيء كما كان في السابق".

يُذكر أن منتدى سانت بطرسبورج الاقتصادي الدولي، الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين له، يعقد في مدينة سانت بطرسبورج في الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجاري.