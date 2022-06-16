هيئة التأمين الصحى الشامل تكشف موعد إصدار كارت التأمين الجديد

كتب وليد عبد السلام

كشف حسام صادق رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل الجديد عن موعد إصدار كارت التأمين الصحى، الذى يتيح من خلاله الخدمات الصحية مؤكدا أنه سيتم توفيره خلال عام.

وأضاف حسام صادق رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل الجديد، لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة تعمل ضمن برنامج الحكومة لإصدار كارت الخدمات الحكومية، والذى سيكون فيه شق مهم وأساسى للحصول على خدمات التأمين الصحى الشامل الجديد.

وتابع حسام صادق سيكون ضمن الكارت محفظة ذكية يستطيع من خلالها المنتفع سداد المساهمات والاشتراكات، كما سيكون هناك أبلكيشن سيتم توفيره هذا العام يستطيع من خلاله المواطن الحجز للحصول على الخدمة.

وأضاف أن الهيئة تعمل فى النسق التكنولوجى العام، والذى يتيح الخدمات للمواطنين بشكل سهل وميسر.