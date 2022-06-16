ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالقليوبية.. 15 طالبة مقابل طالب واحد

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور سعيد عبد الغفار رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، والشيخ عبد الموجود دسوقي الوكيل الشرعي، والدكتور محمد فخري الوكيل الثقافي، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022 على مستوى معاهد القليوبية الأزهرية، متقدمين جميعا بالتهنئة لهم على النجاح والتفوق ولجميع الطلاب بالمرحلة الإعدادية الأزهرية.



وجاءت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالقليوبية على النحو التالى:

- جنة محمد عبد المنعم محمد، معهد ميت كنانة الإعدادي فتيات، الأولى، 487 درجة.



- سلمي تيسير السيد على، معهد بنها الإعدادي النموذجى فتيات، الأول مكرر، 487 درجة.



- رقیة عمرو محمد عبد الفتاح محمد، معهد بنها الإعدادي النموذجي فتيات، الثالث، 486 درجة.



- سلمي سامي محمد عرفات سيد أحمد، معهد بنها الإعدادي النموذجي فتيات، الرابع، 485 درجة.



- ولید أسامة على محمد على بيومي، معهد دملو الإعدادي الثانوي بنين، الرابع مكرر، 485 درجة.



- رقیة هشام عبد المغني أحمد، معهد فتيات شبين القناطر الإعدادي، السادس، 481 درجة.



- مریم أحمد محمد معوض خليل، معهد كفر رحب الإعدادي فتيات، السادس مكرر، 481 درجة.



- أسماء طه أحمد محمود، معهد باسوس الإعدادي فتيات (أحمد يوسف)، الثامن، 480 درجة.



- إیمان طارق عبد الكريم محمد، معهد فتيات المنيرة الإعدادي / الثانوي، الثامن مكرر، 480 درجة.



- تقوى عادل أحمد خلیفة، معهد طوخ الإعدادي فتيات، الثامن مكرر، 480 درجة.



- جنات صلاح عيسى محمد عبد المعطى، معهد فتيات كفر شكر الإعدادي، الثامن مكرر، 480 درجة.



- حفصة محمد محمد البرشومي، معهد فتيات طنط الجزيرة، الثامن مكرر 480 درجة.



- حنين ماهر سعيد إبراهيم، معهد كفر الشرفا القبلي، الثامن مكرر 480 درجة.



- رحمة راضي عبد الفتاح محيسن، معهد فتيات ترسا، الثامن مكرر 480 درجة.



- رقیة جبر سید عبد الرحمن عشري، معهد فتيات قلما، الثامن مكرر 480 درجة.



- روميساء محمد مصطفى رجب، معهد فتيات ترسا، الثامن مكرر 480 درجة.



كما أعلن رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، أوائل الشهادة الإعدادية ( كفيف)، والتي جاءت على النحو التالي:



- عبد الرحمن هاني رزق محمود، معهد كفر شكر الإعدادي بنين، الأول، 432 درجة.



- أحمد عبد الرحمن عبد التواب محمد، معهد فتحي الخولي الإعدادي بنين برشوم، الثاني، 417 درجة.



- نورا عبد المطلب عبد النبي محمد فتح الباب، معهد فتيات حسن أبو بكر الإعدادي، الثالث، 395 درجة.



- إسراء عبد الغني مصطفى مصطفى، معهد فتيات المنيرة الإعدادي الثانوي، الرابع، 378 درجة.



- عبد الرحمن هانی خواص على، معهد كوم الأطرون الإعدادي بنين، الخامس، 368 درجة.





أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الازهرية



أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالقليوبية



أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية مكفوفين بالقليوبية