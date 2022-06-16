اليوم السابع
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نقابة البيطريين: رفض دعوى إلغاء الجمعية العمومية والطعن على شرعية المجلس

الخميس، 16 يونيو 2022 03:51 م
نقابة البيطريين: رفض دعوى إلغاء الجمعية العمومية والطعن على شرعية المجلس مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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قالت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام، إن محكمة القضاء الإدارى، رفضت اليوم الخميس، فى جلستها الخاصة، والعاجلة رقم ٥٥٩٠٨ /٧٦ والمقامة ضد النقابة العامة للأطباء البيطريين، الدعوى التى طالبت فيه المُدعية بإلغاء قرار مجلس النقابة العامة بالدعوة لعقد جمعية عمومية للتصديق على نتائج انتخابات النقيب والتجديد النصفى لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.
 
وأوضحت النقابة العامة للأطباء البيطريين، فى بيان، أن الدعوى طالبت بالدفع بعدم شرعية مجلس النقابة العامة وهيئة مكتبه ومجالس النقابات الفرعية، وقد حكمت المحكمة بالرفض والإحالة لهيئة المفوضين.
 
وقال الدكتور محمد سيف، الأمين العام إن انعقاد الجمعية العمومية المقرر لها غدا الجمعة، ستتم فى موعدها، الساعة الواحدة ظهرا بالقاعة الكبرى بدار الحكمة.
 
ومن المقرر أن تناقش العمومية تقرير أمين الصندوق واعتماد ميزانيات أعوام 2018 و2019 و2020، وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات عن ذات الفترة، وعرض ميزانية النقابة العامة لعام 2021، واختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافآته، كما سيتم عرض لائحة صندوق التكافل الاجتماعى الجديد، وعرض قيد خريجى الجامعات الخاصة والأهلية والأجنبية بالنقابة، ومناقشة مزاولة مهنة الطب البيطرى للأجانب فى مصر، ومناقشة الإشراف البيطرى على المزارع وتراخيص المنشآت البيطرية، وعرض تعديلات لائحة صندوق الغارمين، وعرض تعديل اللائحة الإدارية والمالية بخصوص تحديد الحد الأقصى فى حدود 10% من الأصول المتداولة كمبلغ للصرف على شراء الأصول أو إنجاز المشروعات للبند الواحد.

نقابة الأطباء البيطريين

عمومية نقابة الأطباء البيطريين

عمومية البيطريين

نقابة البيطريين



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