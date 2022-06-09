اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يونيو 2022 10:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

البيطريين تعقد ندوة لتوضيح حقيقة حملة الشائعات حول الأسماك النيلية 15 يونيو

الخميس، 09 يونيو 2022 09:34 ص
البيطريين تعقد ندوة لتوضيح حقيقة حملة الشائعات حول الأسماك النيلية 15 يونيو الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه ايماءٱ إلى الدور المنوط بالنقابة العامة، وحرصها على كل ما يخص تطوير وحماية وسلامة الثروة الحيوانية والسمكية، وكذلك الغذاء من أصل حيوانى وصحة وسلامة المواطنين، ونظرا لما يتم تداوله مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعى والإعلام من فيديوهات وشائعات تروج لانتشار ديدان بالأسماك المصرية خاصة النيلية منها، ولما لذلك من تبعات تؤثر بالسلب على السوق المصرى وعلى سمعة الأسماك المصريه وتداولها دوليا، وبالتالى المساس بالاقتصاد القومى من خلال تشويه هذا القطاع الحيوى.
 
وقررت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عقد ندوة علمية بالمركز العلمى للنقابة العامة، يوم الأربعاء 15 يونيو 2022، الثانية عشر ظهرا، يتم من خلالها توضيح حقيقة هذه الحملة الموجهة وتصحيح ما يدور من مغالطات علمية ومجتمعية وكذلك توعية المجتمع المصري بطرق التعامل مع الأسماك بشكل صحى وأمن  سواء للمتعاملين مع الأسماك فى مواقع الصيد أو  أو للمستهلك عند الشراء وكذلك للتجهيز بكل الطرق لطهى وتناول وجبة اسماك آمنة، ويشارك بالندوة الدكتورة نسرين عز الدين محمود، أستاذ طفيليات الأسماك، وعلاقتها بالتلوث وصحة الإنسان، قسم الطفيليات كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة.
 
 
وأشارت النقابة العامة للأطباء البيطريين، إلى أن الدعوة مجانية مساهمة من النقابة العامة فى ضمان توسيع دائرة التوعية المجتمعية والإرشاد.
 
 

نقابة البيطريين

الاسماك

الاسماك النيلية

نقابة الاطباء البيطريين


الموضوعات المتعلقة

نقابة البيطريين: صرف منح علاجية لسبعين طبيبا بيطريا بينهم حالات استثنائية

الإثنين، 16 مايو 2022 03:00 م

لجنة انتخابات نقابة البيطريين: استقرار عمليات التصويت بجميع لجان المحافظات.. صور

الأربعاء، 30 مارس 2022 12:33 م

فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة البيطريين وفرعية قنا

الأربعاء، 30 مارس 2022 10:14 ص

نقابة البيطريين: المالية وافقت على توفير درجات لتثبيت أطباء بالشرقية

الثلاثاء، 22 مارس 2022 04:43 م

عقوبات صارمة لتزوير طلبات القيد بنقابة البيطريين وفقا للقانون.. تعرف عليها

الجمعة، 18 مارس 2022 06:00 ص

نقابة البيطريين تُشكل لجنة الإشراف على الانتخابات.. وفتح باب الطعون 9 يناير

الإثنين، 03 يناير 2022 11:34 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة