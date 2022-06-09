البيطريين تعقد ندوة لتوضيح حقيقة حملة الشائعات حول الأسماك النيلية 15 يونيو

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه ايماءٱ إلى الدور المنوط بالنقابة العامة، وحرصها على كل ما يخص تطوير وحماية وسلامة الثروة الحيوانية والسمكية، وكذلك الغذاء من أصل حيوانى وصحة وسلامة المواطنين، ونظرا لما يتم تداوله مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعى والإعلام من فيديوهات وشائعات تروج لانتشار ديدان بالأسماك المصرية خاصة النيلية منها، ولما لذلك من تبعات تؤثر بالسلب على السوق المصرى وعلى سمعة الأسماك المصريه وتداولها دوليا، وبالتالى المساس بالاقتصاد القومى من خلال تشويه هذا القطاع الحيوى.

وقررت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عقد ندوة علمية بالمركز العلمى للنقابة العامة، يوم الأربعاء 15 يونيو 2022، الثانية عشر ظهرا، يتم من خلالها توضيح حقيقة هذه الحملة الموجهة وتصحيح ما يدور من مغالطات علمية ومجتمعية وكذلك توعية المجتمع المصري بطرق التعامل مع الأسماك بشكل صحى وأمن سواء للمتعاملين مع الأسماك فى مواقع الصيد أو أو للمستهلك عند الشراء وكذلك للتجهيز بكل الطرق لطهى وتناول وجبة اسماك آمنة، ويشارك بالندوة الدكتورة نسرين عز الدين محمود، أستاذ طفيليات الأسماك، وعلاقتها بالتلوث وصحة الإنسان، قسم الطفيليات كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة.

وأشارت النقابة العامة للأطباء البيطريين، إلى أن الدعوة مجانية مساهمة من النقابة العامة فى ضمان توسيع دائرة التوعية المجتمعية والإرشاد.