محافظ الدقهلية يكرم رموز التمريض تقديرًا لدورهم البارز فى رعاية المرضى

الدقهلية - مرام محمد

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، احتفال نقابة الأطباء بمدينة طلخا باليوم العالمى للتمريض، وذلك بحضور الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض بالجمهورية، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والسيدة أميمة صبحى نقيب التمريض بالدقهلية، ومحمد الأمين رئيس مركز ومدينة طلخا، ولفيف من نواب مجلسى البرلمان والشيوخ، وأساتذة كلية ومعهد التمريض بالمنصورة.

وهنأ الدكتور أيمن مختار، "ملائكة الرحمة" هيئات التمريض بالمستشفيات بنطاق المحافظة، مؤكدا أن العمل بالتمريض يمثل أكثر المهن إنسانية فى العالم من حيث تعاملها مع أغلى ما يملك الإنسان وهو صحته البدنية والنفسية.

وقال محافظ الدقهلية، إن التمريض له إسهامات مجتمعية تحمل كل معانى التضحية والرحمة فى سبيل رعاية المرضى وإعانتهم ويستمر مشوار العاملين فى هذا الحقل الإنسانى جنبا إلى جنب مع مشوار الأطباء فى كافة التخصصات.

وكرم "مختار" نماذج ورموز التمريض بالدقهلية تقديرا لدورهم البارز فى رعاية المرضى والمترددين على المستشفيات وجهودهم المبذولة فى تنفيذ المبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة.

ووجه الدكتور أيمن مختار الشكر والتقدير لأعضاء هيئات التمريض بالمستشفيات المركزية والعامة والخاصة ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية والمراكز الطبية بنطاق الدقهلية وكل العاملين فى حقل التمريض فى مصر، قائلا: "تحية إعزاز وتقدير للممرض والممرضة والطبيب، على جهودهم الفائقة والمتميزة من أجل حماية صحة المرضى ومساهمتهم الجليلة فى أن يستعيد المريض صحته ويسعدنا، ويشرفنا تقديم أصدق التهانى القلبية مقرونه بأسمى آيات ومعانى الاحترام والتقدير للعاملين فى هذا المجال الإنسانى الهام".

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن ملائكة الرحمة قد بذلوا جهودا مضنية وأدوا رسالة نبيلة وعظيمة خلال الظروف العصيبة التى مرت بها البلاد خلال جائحة كورونا تحية تقدير واحترام لملائكة الرحمة ولسائر أعضاء الجيش الأبيض فى مصرنا الغالية.



تكريم التمريض



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