محافظ الدقهلية يكرم جهاز تنمية المشروعات لحصوله على المركز الأول فى التمويل

الدقهلية - شريف الديب

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، زيارة لمقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التقي خلالها المحاسب أيمن موسي مدير فرع الجهاز بالمنصورة، وقدم التهنئة لجميع العاملين بالجهاز لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مجال التمويل للمشروعات الاستثمارية والخدمية لعام 2021.

وأكد "مختار"، أن الدقهلية دائماً ما تحتل المراكز الأولي في كافة القطاعات الخدمية المقدمه للمواطنين، وأنها رائدة في كافة القطاعات، فقد احتلت مركز متقدم في إنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لكافة المدن والقري، وأيضا تحتل مركزا متقدما في مبادرة حياة كريمة بقري مركز شربين، وها نحن اليوم نحتفل بقطاع جديد من القطاعات الخدمية ألا وهو جهاز المشروعات الصغيرة لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية.



كما أكد "المحافظ"، دعمه الكامل لتوجه الدولة في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة ونشر ثقافة العمل الحر حتى تتبوأ مصر مكانتها اللائقة بها فى الإنتاج والتصدير لكافة المنتجات بما يساهم فى تعظيم الاقتصاد الوطنى وزيادة الناتج القومى.



واستعرض مدير جهاز المشروعات الصغيرة خلال الزيارة الخدمات التي يقدمها الجهاز، منها إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإصدار التراخيص النهائية للمشروعات، وأوضح أن الجهاز قام بتمويل العديد من المشروعات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث بلغ إجمالي التمويل كقروض 545 مليون جنيه لـ13 الف مشروع صغير ومتناهي الصغر وفر أكثر من 33 ألف فرصة عمل.