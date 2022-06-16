محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة عاجلة لوضع حلول للمعوقات أمام ملف التعليم

الإسكندرية جاكلين منير

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، وذلك لمناقشة آخر مستجدات ملف التربية والتعليم بالمحافظة، وأبرز التحديات والمعوقات التي تواجه التنفيذيين به.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، ونادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم، والجهات التنفيذية المعنية.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة فورية وعاجلة للوقوف على كافة التحديات والمعوقات التي تواجه ملف التربية والتعليم بالإسكندرية، تضم جميع الجهات المعنية والنواب، وذلك لوضع الحلول الجذرية والخروج بتوصيات جيدة في ملف التعليم، بما يصب في صالح المواطنين.

وأكد الشريف، أن المحافظة حريصة على توفير كامل الدعم للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، والحرص على تخصيص الأراضي لبناء المدارس، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس، وذلك في إطار حل مشكلة التكدس والكثافات التي تعاني منها بعض المدارس بالمحافظة.

وأضاف الشريف، أن المحافظة حريصة على عقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالمحافظة، مشيدًا بأهمية هذه اللقاءات لما تقدمه من موضوعات مطروحة للنقاش، وذلك بهدف الوقوف على أبرز أوجه القصور والتحديات لتحقيق نتائج إيجابية لمعالجتها، مؤكداً أننا جميعا نعمل في صف واحد لخدمة المواطن السكندري وصالح مدينة الإسكندرية.

الجدير بالذكر أن أعمال تطوير الأبنية التعليمية التي تمت بالمحافظة، خلال الفترة من 1/ 7 / 2021 وحتى 30/ 4/ 2022، جرى الانتهاء من إنشاء عدد 35 مدرسة، بإجمالي 602 فصل، وتكلفة 243 مليون جنيه. وتم الاستلام الابتدائي لها، وجاري حالياً العمل على إنشاء عدد 22 مدرسة بإجمالي 409 فصول، وتكلفة 195 مليون جنيه، بالإضافة إلى الطرح لإنشاء 14 مدرسة، بتكلفة 140 مليون جنيه.

وعن أعمال الصيانة، فقد تم الانتهاء من أعمال الصيانة بعدد 41 مدرسة، بتكلفة 65 مليون جنيه، وجاري حالياً أعمال الصيانة بعدد 29 مدرسة، بإجمالي تكلفة 47 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه جاري طرح أعمال الصيانة لعدد 12 مدرسة بإجمالي 32 مليون جنيه.

وعن الأبنية التعليمية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، فإن المبادرة تضم أعمال إنشاء جديد وصيانة لعدد 22 مدرسة بإجمالي 211 فصلا، وتكلفة 170 مليون جنيه، حيث تشمل إنشاء عدد 12 مدرسة وصيانة ورفع كفاءة 10 مدارس.

وأضاف أنه تم الانتهاء من عدد 18 مدرسة تشمل 9 مدارس إنشاء جديد، و9 مدارس صيانة ورفع كفاءة، وجارى تنفيذ المشروعات الخاصة بالـ 4 مدارس المتبقية.