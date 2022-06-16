أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن تنفيذ 989 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة 121 مليونا و509 آلاف جنيه، لتوفر فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة.
يأتي هذا تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ثقافة العمل الحر، حيث تساهم تلك المشروعات فى رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة، فضلاً عن التأكيد على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج.
ووجه محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة، وذلك من خلال توفير جميع التسهيلات اللازمة للمتقدمين الراغبين في الحصول على القروض، فضلاً عن توفير التدريب الفني والإداري لضمان الحفاظ على استمرارية إقامة المشروعات ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات، موجها بتكثيف حملات التوعية بأهمية البرنامج خاصة في القرى لتحقيق أهداف ومزايا البرنامج.
ومن جانبه، أوضح عمرو أحمد إبراهيم، مدير برنامج "مشروعك" بالمحافظة أن مشروعك يهدف إلى إقامة العديد من المشروعات بكافة المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية، ويتميز برنامج "مشروعك" بمساعدة المتقدمين على تقنين أوضاعهم، ومتابعة المشروع مع البنك أثناء فترة التمويل، ومحاولة حل أي معوقات تواجه المشروع المتقدم، بالإضافة إلى إعطاء الشباب رخصة مؤقتة تصل إلى 5 سنوات لحين إنهاء إجراءات الرخصة النهائية للمشروع، مضيفا أنه يجرى تنظيم معارض على فترات لمساعدة الشباب على التسويق لمنتجاتهم، فضلاً عن القيام بالمتابعة المستمرة والمرور الميداني لكافة المشروعات بمختلف أحياء المحافظة لتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات والوقوف على ما جرى إنجازه من مشروعات على أرض الواقع لضمان تعظيم الاستفادة من كافة أوجه المشروع.
محافظ الإسكندرية: تنفيذ 989 مشروعا للشباب بـ122 مليون جنيه ضمن مبادرة "مشروعك"الخميس، 16 يونيو 2022 06:45 م
مشاركة
أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن تنفيذ 989 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة 121 مليونا و509 آلاف جنيه، لتوفر فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة.
الموضوعات المتعلقة
محافظ دمياط توقع بروتوكولا لدعم مشروعات المحافظة لحماية شواطئ رأس البرالخميس، 16 يونيو 2022 02:48 م
"الإنتاج الحربي" صرح صناعي وطني عملاق يشارك في بناء الجمهورية الجديدة.. تنفيذ 118 مشروعا لصالح الوزارات والهيئات المختلفة.. توقيع عقد تصنيع مشترك للمدفع هاوتزر K9 A1- EGY بالتعاون مع كوريا الجنوبيةالخميس، 16 يونيو 2022 02:40 م
نائب محافظ قنا يكشف حجم مشروعات "حياة كريمة" فى قرية السمطا بحرىالخميس، 16 يونيو 2022 02:30 م
التنمية المحلية: الدولة أنفقت 350 مليار جنيه خلال 8 سنوات لمشروعات الصعيدالخميس، 16 يونيو 2022 02:12 م
تنفيذ 13 مشروعا خدميا بتكلفة مليار و231 مليون جنيه فى الشرقيةالخميس، 16 يونيو 2022 02:01 م
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة