صيادو مطوبس بكفر الشيخ ينتشلون جثمان طفل غرق بمياه نهر النيل

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكن عدد من الصيادين بقريتي السكري والجزيرة الخضراء بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ، من العثور على جثمان الطفل أحمد محمود أبو إبراهيم، 13 عاما، التلميذ بالصف السادس الابتدائي، وانتشال جثمانه من مياه النيل بقرية السكري أثناء قيامه بالاستحمام في مياه النيل.



قال محمد سعد محمد، من أهالي قرية السكري، لـ"اليوم السابع"، أن الطفل كان يستحم بنهر النيل فغرق، وتكاتف الصيادون للبحث عنه وتمكنوا من انتشال جثمانه، عقب العثور عليه معلقا في الأقفاص السمكية بنهر النيل، مستخدمين عدد من القوارب، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة، واستخراج تصريح الدفن.