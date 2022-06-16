رئيس حى غرب شبرا الخيمة يكرم مواطنا أعاد لوحة مفقودة منذ نصف قرن للدولة.. صور

تعود تفاصيل اللوحة إلى أنه أثناء مرور رئيس الحي علي الإشغالات في أحد الكافيهات الموجودة بنطاق الحى، يمتلكه صاحب اللوحة، التي تبين أنها من أهم اللوحات الفنية المفقودة، وعلى الفور وفي هذه الأثناء تم التواصل بين وزارة الثقافة والمقاول الذي بدوره سلمها للوزارة للحفاظ علي تراث مصر ومقتنياتها، حيث تبين بعد فحص اللوحة من خلال أجهزة الفحص التكنولوجية الحديثة أن العمل أصلي، ويعود تاريخه إلى عام 1964 وفقدت عام 1971.

وقد تسلمت وزيرة الثقافة اللوحة في حضور فيروز الجزار وأنسي عمار المحامي بالنقد والدستورية العليا عن ورثة وأبناء صاحب شركة للمقاولات، وهم هشام وإبراهيم ومحمود محمد عبد المالك، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وأحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للمتاحف بالقطاع.

وقررت وزيرة الثقافة، وضع اللوحة في متحف الفن الحديث لتكون إضافة إلى مقتنياته الثمينة، ووجهت الشكر لفيروز الجزار لإصرارها على أن تعود اللوحة مرة ثانية لوزارة الثقافة، وأن تكون متاحة للجمهور في مصر والعالم، وكذلك وجهة التحية لأولاد محمد عبد الملك لسرعة مبادرتهم بتسليم اللوحة إلى ملاكها فور علمهم وعدم تفريطهم في أحد كنور الثقافة المصرية، وأهدتهم درع وزارة الثقافة تكريما لهم ولأسرتهم في الحفاظ على اللوحة كل هذه الفترة.