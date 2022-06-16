رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل قنصل عام الصين لبحث تعزيز التعاون المشترك

ورحب رئيس الجامعة بالقنصل الصيني، وناقشا الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات الصينية، وإتفاقات التعاون العلمية والأكاديمية والبحثية، كما دعا رئيس الجامعة إلى التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والعلمية المختلفة ونظيراتها بجامعة الإسكندرية إلى التعاون فى مجالات تحلية المياة، والذكاء الاصطناعي، ودراسة اللغتين العربية والصينية لدى الجانبين.

ومن جانبها، لفتت قنصل عام الصين جياولى يينج يمكن أنه سيتم إستقدام أساتذة ومتخصصون من جامعة شنغهاى لتدريس اللغة الصينية، كما أشارت إلى وجود علاقات وطيدة وتعاون كبير بين المدن المصرية والصينية ، لافتة إلى أنه خلال العام الجاري تحل الذكرى رقم 30 لإقامة علاقات بين مدينتي الإسكندرية و شنغهاي، لافتة إلى أن التعاون بين البلدين يجرى في كافة المجالات ومنها الأنشطة العلمية والثقافية.