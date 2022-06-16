اليوم السابع
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جونسون يعرب عن أمله في إحراز تقدم بشأن قضية صادرات الحبوب الأوكرانية

الخميس، 16 يونيو 2022 08:00 ص
جونسون يعرب عن أمله في إحراز تقدم بشأن قضية صادرات الحبوب الأوكرانية رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
وكالات

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أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن أمله في إحراز تقدم في تصدير الحبوب الأوكرانية.

ووفقا لبيان نشره مكتب رئيس جونسون، "أعرب رئيس الوزراء عن أمله في إحراز تقدم بشأن هذه المسألة في الأيام المقبلة".

 وتحدثت الأمم المتحدة مرارا عن خطر حدوث أزمة غذائية بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بمعارضة توريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، في حين رفضت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات. في الوقت نفسه، خلقت سلطات كييف نفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب، فبالإضافة إلى الحرق المتعمد للحبوب في ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بتلغيم البحر الأسود، ما يمنع بنقل الحبوب إلى الأسواق العالمية بواسطة السفن.


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