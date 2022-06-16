اليوم السابع
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انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي السادس لأمراض الصدر والحساسية بمدينة الغردقة

الخميس، 16 يونيو 2022 12:21 ص
انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي السادس لأمراض الصدر والحساسية بمدينة الغردقة جانب من المؤتمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي السادس، حول أمراض الصدر والحساسية بأسيوط، الذي ينعقد لمدة أربعة أيام، بمشاركة كوكبة كبيرة من الأساتذة والأطباء، لمناقشة كل ما هو جديد في علاج أمراض الصدر والحساسية و متحورات فيروس كورونا، بمشاركة 15 جامعة مصرية.
 
وأشاد المؤتمر خلال جلسته الافتتاحية بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال الثلاثة أعوام الماضية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي انعكس على انخفاض نسب الإصابة بين مختلف دول العالم، وباتت مصر على إثر ذلك أفضل المقاصد السياحية الآمنة من فيروس كورونا، بفضل دور التوعية والتطعيم الموسع بكافة المحافظات والأقاليم.
 
 ويعد المؤتمر واحدا من المؤتمرات الهامة لقسم الأمراض الصدرية، ويهدف إلى تحقيق التواصل المثمر وتبادل الخبرات البحثية بين شباب الأطباء بين كبار الأساتذة في هذا المجال، من مختلف الجامعات المصرية، لتحقيق الاستفادة القصوى وسيناقش العديد من المحاور الخاصة بالأمراض الصدرية مثل الربو ،الحساسية الصدرية ، زراعة الرئة، أورام ومناظير الرئة، سبل الوقاية والعلاج من متحورات فيروس كورونا، تشخيص ارتفاع ضغط الشرايين الرئوية، الجديد في التنفس الصناعي.
 
كما  أن المؤتمر سيحاضر فيه نخبة من رواد أطباء وأساتذة أمراض الصدر والحساسية من مختلف الجامعات المصرية، مشيرة إلى أن أطباء قسم الصدر والحساسية بمستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي الجامعية كانوا بمثابة خط الدفاع الأول للشعب المصري خلال انتشار جائحة فيروس كورونا في كافة المستشفيات بمختلف الأقاليم المصرية، لافتا أن أحد أهم أهداف المؤتمر رفع الكفاءة العلمية للكوادر الطبية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى عبر أحدث المعايير العالمية المعتمدة.

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المؤتمر السنوي السادس لأمراض الصدر



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