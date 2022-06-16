المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق بتهمة الاتجار فى الحشيش بالدقهلية

الدقهلية - مرام محمد

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثانية، اليوم، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة الاتجار فى مخدر الحشيش وحيازة سلاح نارى بغير ترخيص.



صدر الحكم برئاسة المستشار السعودى يوسف الشربيني، وعضوية المستشارين وسام ماهر السيد أحمد، وعبد الله عبد الله مطاوع، والسيد عبده منصور، وأمانة سر محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب، وذلك فى القضية رقم 1413 لسنة 2022 والمقيدة برقم 242 لسنة 2022 كلى مركز الستاموني.



وتقرر معاقبة فارس ج.م، 32 عاما، سائق، مقيم بقرية المنيل مركز الستاموني، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة "الحشيش" وحيازة سلاح نارى بغير ترخيص.



وجاء فى قرار الإحالة للمحاكمة الجنائية، أنه فى يوم 9/2/2022، حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "الحشيش"، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحاز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش)، وحاز وأحرز ذخيرة "طلقتين" تستخدم فى السلاح الناري.