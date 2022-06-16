السجن المشدد 3 سنوات لنجار مسلح وسائق بتهمة الاتجار فى المخدرات بالدقهلية

الدقهلية - مرام محمد

عاقبت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثانية، اليوم، برئاسة المستشار السعودى يوسف الشربيني، وعضوية المستشارين وسام ماهر السيد أحمد، وعبد الله عبد الله مطاوع، والسيد عبده منصور، وأمانة سر محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب، متهمين بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكلا منهما، لاتهامهما بالإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية وذخائر.



وتقرر معاقبة كل من إسلام م.م.م 23 عاما، نجار مسلح، مقيم بقرية الشبول مركز المنزلة، وإسلام م.م.ح.ي 34 عاما، سائق، مقيم بمدينة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد، بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكلا منهما، وذلك في القضية رقم 2415 لسنة 2022 والمقيدة برقم 580 لسنة 2022 كلي مركز المنزلة.



وجاء في قرار الإحالة للمحاكمة الجنائية، أنه في يوم 27/3/2022، حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا "نبات الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز المتهم الأول وحاز الثاني بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش"، وأحرز المتهم الأول وحاز الثاني بواسطته ذخيرة "أربع طلقات" تستخدم في السلاح الناري، وأحرز المتهم الثاني وحاز الأول بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش"، وأحرز المتهم الثاني وحاز الأول بواسطته ذخيرة "ثلاث طلقات" تستخدم في السلاح الناري.





