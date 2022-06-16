المشدد 15 عاما لسائق بتهمة قتل شخص والشروع فى قتل والدته بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى عبدالجواد إسماعيل، وأحمد عبد الحى قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المشدد 15 عاما لسائق مقيم بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا بتهمة قتل شخص والشروع في قتل والدته.
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عزت.ع، 26 عاما ويعمل سائق، بتهمة قتل محمد.ع، بسكين أثناء جلوسه أمام منزله وشرع في قتل والدته بعد محاولتها الزود عنه، وذلك بعد خلافات بين المجني عليه والسائق.
جرت إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتي تحمل رقم 10520 لسنة 2021 والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما.
المشدد 15 عاما لسائق بتهمة قتل شخص والشروع فى قتل والدته بقناالخميس، 16 يونيو 2022 07:32 م
حبس - أرشيفية
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قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى عبدالجواد إسماعيل، وأحمد عبد الحى قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المشدد 15 عاما لسائق مقيم بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا بتهمة قتل شخص والشروع في قتل والدته.
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