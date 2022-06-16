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السجن المشدد 15 عاما لشقيقين و"سنة" للثالث بتهمة قتل آخر فى قنا

الخميس، 16 يونيو 2022 11:44 ص
السجن المشدد 15 عاما لشقيقين و"سنة" للثالث بتهمة قتل آخر فى قنا محكمة قنا
قنا - صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى عبدالجواد إسماعيل، وأحمد عبد الحى قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المشدد 15 عاما لسائقين شقيقين، والسجن سنة لشقيقهم الثالث، بتهمة قتل شخص.

تعود أحداث الواقعة إلي عام 2020 عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي 3 أشقاء بتهمة قتل آخر بالضرب بالشوم والعصا في قرية المقارين التابعة بمركز قوص جنوب قنا، وذلك لوجود خلافات بينهم واتهام المجني عليه بالتحرش بفتاة من الأسرة، وذلك بعد رفض أهلها الزواج من المجني عليه.


تم إحالة القضية إلي محكمة جنايات قنا والتي تحمل رقم 4424 لسنة 2020 والتي قضت بمعاقبة علي.أحمد، سائق بالسجن المشدد 15 عاما، وشقيقه حسين.أ، سائق، بالمشدد 15 عاما، وأحمد.ج، طالب، بالسجن عام.

 

 


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