الكاميرون.. مسلحون يقتلون 6 صيادين نيجيريين عند بحيرة تشاد

كتب محمد جمال

أفاد مسؤول محلى وضابط شرطة فى الكاميرون بمقتل 6 صيادين نيجيريين على أيدى مسلحين قرب معقل للمتمردين عند بحيرة تشاد فى أقصى شمال البلاد، بحسب "روسيا اليوم".

وقال مسئول إدارى فى منطقة "لوجون وشاري" طلب عدم كشف هويته: "وصل 3 مسلحين من (بوكو حرام) على متن دراجة نارية وهاجموا الصيادين ليل الأربعاء"، فيما أكد ضابط شرطة فى المنطقة وقوع الحادث بالقرب من الحدود مع تشاد ونيجيريا.

ونفذت جماعة "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" في غرب إفريقيا، هجمات دامية في السنوات الأخيرة ضد قوات الأمن والمدنيين في شمال الكاميرون، وكذلك الأجزاء المتاخمة لنيجيريا والنيجر وتشاد.

وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن "أكثر من 36 ألف شخص قتلوا منذ ذلك الحين، غالبيتهم في نيجيريا، فيما أجبر 3 ملايين شخص على الفرار من ديارهم".

وقالت القوة المشتركة المتعددة الجنسيات، إن "805 إرهابيين قتلوا في بحيرة تشاد والمناطق المجاورة للفترة من مارس ولغاية مطلع يونيو الجاري".

ويمتد حوض بحيرة تشاد الشاسع على حدود نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد، وقد أقام المسلحون قواعد في العديد من جزره الصغيرة.