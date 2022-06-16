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الصحة: 36 مليونا و92 ألفا و825 شخصًا حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا

الخميس، 16 يونيو 2022 11:47 م
الصحة: 36 مليونا و92 ألفا و825 شخصًا حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا حسام عبد الغفار
كتب ــ أحمد عرفة

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن دراسة الوضع الوبائى المحلى والعالمى يؤكد أن هناك انخفاض في شدة الإصابات، وبالتالي احتياج الدخول المستشفيات، وانخفاض شديد في معدلات الوفيات، حيث يمكن للناس التحرك بكل سهولة ويسر ولا يحتاجون إجراءات احترازية خلال دخول البلاد.
 
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال برنامج مانشيت، المذاع على قناة سى بى سى، أنه ما زالت إجراءات التباعد الاجتماعى في وسائل المواصلات سارية والإجراءات الاحترازية متحركة وتختلف باختلاف الوضع الوبائى وكلما زادت التطعيم، قلت الاحتياج لدخول المستشفيات وقلت معدلات الوفيات.
 
وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: 36 مليون و92 ألف و825 تم تطعيمهم بالكامل وحصلوا على الجرعتين من لقاح كورونا، وهناك 47 مليون و672 ألف و182 مواطن تلقوا جرعة واحدة، ومن الوراد أن يكون التطعيم موسميا ولكن لا يوجد قرار نهائي حتى الآن.
 

حسام عبد الغفار

لقاحات

كورونا

الصحه

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