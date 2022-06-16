السكرتير المساعد لمحافظة قنا يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجى

قنا صابر سعيد

تفقد محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وذلك لمتابعة سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وحسنى عيد، مدير إدارة المتابعة وتقييم الاداء، وأحمد يوسف، مدير عام تكنولوجيا ونظم المعلومات والتحول الرقمى.

واطلع السكرتير العام المساعد، على سير عمل وانتظامه بمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة والتراخيص، بهدف ضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء وإيقاف فوضى التراخيص وخلق بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها، كما تابع رخص الهدم وأعمال البناء وطلبات تجديد الترخيص وبيان صلاحية الموقع وطلبات معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وتابع أبو كريشة، سير العمل بوحدة المتغيرات المكانية وما تقوم به من رصد لأى متغيرات بنائية تحدث من تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري وجميع الجهات الأخرى، وذلك لإزالتها في المهد ومنع عودتها مرة أخري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير حفاظاً علي الصالح العام، ووجه السكرتير العام المساعد بالتنسيق بين كافة الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي تغير يحدث علي الأراضي الزراعية أولا بأول لضمان التعامل اللحظي مع أي تعديات مخالفة، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لدفع منظومة العمل بتلك الملفات الهامة والحيوية حرصاً على الصالح العام.

وأكد أبو كريشة على استمرار المتابعة الدورية لسير وانتظام العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا والوحدات المحلية للنهوض بمستوى الخدمات للمواطنين.