اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 يونيو 2022 03:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى ومركز رعاية الطفل بدشنا.. صور

الخميس، 16 يونيو 2022 03:22 م
نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى ومركز رعاية الطفل بدشنا.. صور نائب المحافظ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى
قنا - صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى حازم عمر نائب محافظ قنا، جولة تفقدية بعدد من المؤسسات الخدمية بمدينة دشنا، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.
 
واستهل نائب محافظ قنا جولته بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجى واطمئن من المواطنين على مستوى الخدمات المقدمة لهم، والمدد الزمنية لتقديم كل خدمة، كما وجه العاملين بالمركز بضرورة تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين فى استخراج بيان الصلاحية وتراخيص البناء، وإنهاء إجراءات التصالح، مؤكدا أن ملف التصالح فى مخالفات البناء يأتي علي رأس الأولويات خلال الفترة الحالية لاسترداد حقوق الدولة وتحقيق الإنضباط في منظومة البناء بكافة أنحاء المحافظة.
 
واستمع "عمر" لشرح موجز عن آلية العمل داخل المركز التكنولوجى، وآلية ربط الإدارات المختلفة ببعضها البعض وكيفية التواصل مع المواطنين، وإنجاز الأعمال، ومدى التحسن في مستوى الخدمات، وذلك في إطار خطة الدولة للحوكمة والتحول الرقمي، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في كل معاملاتهم الحكومية.
 
وتابع نائب المحافظ جولته بتفقد مركز رعاية الطفل، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى المدينة، مشيرا إلى أن المركز يضم مكتب تسجيل المواليد الجدد، وعيادة أسنان، وغرفة للكشف، ومكتب تطعيمات، كما يقدم خدمات تنظيم الأسرة، ووجه " عمر " بحسن معاملة المترددين وتقديم أفضل الخدمات الطبية المتاحة.
 
نائب المحافظ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى (1)
نائب المحافظ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى

نائب المحافظ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى (2)
نائب المحافظ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى

نائب المحافظ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى (3)
نائب المحافظ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى

نائب المحافظ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى (5)
نائب المحافظ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى

نائب المحافظ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى (6)
نائب المحافظ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى

نائب المحافظ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى (7)
نائب المحافظ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى

نائب المحافظ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى (8)
نائب المحافظ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى

نائب المحافظ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى (9)
نائب المحافظ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى

نائب المحافظ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى (10)
نائب المحافظ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى

نائب المحافظ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى (11)
نائب المحافظ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى

 


نائب محافظ قنا

اخبار مصر

قنا

اخبار قنا

المركز التكنولوجى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة