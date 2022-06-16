السكة الحديد تستعد لعيد الأضحى بإجراء خطة صيانة للقطارات

كتب سيد الخلفاوى

بدأت هيئة السكة الحديد استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تجهيز القطارات وصيانتها، وتحديد قطارات إضافية لاستيعاب الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحرى، حيث تقل القطارات نحو مليون راكب يوميا.

وتجرى السكة الحديد الصيانات بشكل دورى قبل انطلاق الرحلات للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات، وضمن خطة الهيئة لاستقبال عيد الأضحى 2022.

وفى السياق تنفذ وزارة النقل خطة شاملة بتكلفة 200 مليار جنيه، لتطوير منظومة السكة الحديد، لتقليل حوادث القطارات، تشمل تطوير نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى، وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات.