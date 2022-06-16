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271 مليون جنيه إيرادات السكك الحديد أبريل الماضى

الخميس، 16 يونيو 2022 04:00 ص
271 مليون جنيه إيرادات السكك الحديد أبريل الماضى قطارات السكك الحديد الجديدة - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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سجلت إيرادات السكك الحديدية ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت الإيرادات نحو 271 مليون جنيه فى شهر ابريل الماضى، بينما كانت 250 مليون جنيه فى شهر أبريل عام 2021، بزيادة بلغت 21 مليون جنيه.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن إيرادات السكك الحديدية سجلت فى مارس الماضى نحو 320.8 مليون جنيه، مقابل 310.6 مليون جنيه فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 10.2 مليون جنيه.

وبلغ إجمالى عدد ركاب السكك الحديدية نحو 33.4 مليون راكب فى شهر ابريل الماضى، مقابل 33.1 مليون راكب فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة طفيفة بلغت 300 ألف راكب، أما في شهر مارس الماضى، فقد بلغ عدد الركاب نحو 37.5 مليون راكب، مقابل 38.5 مليون راكب فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ مليون راكب.

ويشهد مرفق السكك الحديد تطورا كبيرا فى الفترة الأخيرة، من أجل تطوير وتحديث عربات نقل الركاب والجرارات ونظم الإشارة، بالإضافة إلى مشروعات القطارات الألمانية السريعة التى تم التعاقد عليها مؤخرا.


السكك الحديد

إيرادات

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد



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