اليوم السابع
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الخميس، 16 يونيو 2022 01:34 م
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الداخلية تضبط شحنة مخدرات بـ1.7 مليون جنيه فى الإسماعيلية

الخميس، 16 يونيو 2022 01:04 م
الداخلية تضبط شحنة مخدرات بـ1.7 مليون جنيه فى الإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع. 
 
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، وبحوزته (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.
 
 
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1٫750٫000 مليون جنيه)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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