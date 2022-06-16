الخارجية الروسية: أوكرانيا أظهرت منذ البداية عدم رغبتها فى الحوار

كتب أحمد عرفة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن أوكرانيا أظهرت منذ البداية عدم رغبتها في الحوار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ، أن العملية العسكرية في أوكرانيا تهدف لاجتثاث النازية ونزع سلاحها وحماية الأمن الروسي.

وفى وقت سابق، سجلت الأمم المتحدة، اليوم/الخميس/، أكثر من 10 آلاف ضحية مدنية في الحرب بأوكرانيا بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر من بدء العملية العسكرية الروسية.

وأعلن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن 4481 قتلوا، وأصيب 5565، أي ما مجموعة 10046 ضحية مدنية، حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف المكتب أن من بين القتلى قرابة 300 طفل وأصيب أكثر من 450 طفلاً.