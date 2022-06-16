البحوث الفلكية: عطارد يصل أقصى استطالة اليوم والفرصة مثالية لتصوير الكوكب

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك ب المعهد القومى للبحوث الفلكية ، أننا سنكون على موعد اليوم الخميس، 16 يونيو، مع ظاهرة فلكية وهى وصول كوكب عطارد فى أقصى استطالة.

وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية إلى أن كوكب عطارد سيصل أقصى استطالة له تبلغ 23.2 درجة من الشمس، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير عطارد، حيث يترائى الساعة 3:40 فجرا باتجاة الشرق إلى أن يختفى تماما فى زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

يذكر أن القمر يظهر بدرا في الفترة من 13 إلى 15 يونيو، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل.

ووصل القمر ذروة البدر في 14 يونيو، حيث اكتمل قرص القمر تماما ويبلغ لمعانه 99.7 ℅، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الفراولة، حيث يكون حصاد ثمار الفراولة في هذا الوقت من العام، وأحيانا أخرى يطلقون عليه قمر العسل.