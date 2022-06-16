إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالمراشدة فى قنا

قنا - صابر سعيد

أصيب شخصان، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام نقطة إسعاف المراشدة.



تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام نقطة إسعاف المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.









