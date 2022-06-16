أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى اتباع استراتيجيات مثبتة لإحلال السلام

كتبت : هند المغربي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في إحاطة له بمجلس الأمن المجتمع الدولي إلى اتباع استراتيجيات مثبتة من أجل إحلال السلام والاستقرار، مشيرا الى أن جدول أعمال المرأة والسلام والأمن هو "أحد أفضل آمالنا" من أجل مستقبل أكثر سلاما وكوكب صالح للعيش

وقال جوتيريش: "إن صراعات اليوم تضخم عدم المساواة بين الجنسين، والفقر، واضطرابات المناخ، وأشكال أخرى من عدم المساواة"، مضيفا أن النساء والفتيات يتأثرن بشكل غير متناسب بالعنف، وعواقب هذه الأزمات المتتالية.

ولفت جوتيريش في الآونة الأخيرة، أجبرت العملية العسكرية على أوكرانيا ملايين النساء والأطفال على الفرار حفاظا على حياتهم، "مما عرضهم لخطر الاتجار والاستغلال بجميع أنواعه" على حد قوله.

وقال جوتيريش إن حماية وتعزيز حقوق المرأة هما عنصران مهمان لاستراتيجية من هذا القبيل، مسلطا الضوء على الدور الإيجابي الذي لعبته المنظمات الإقليمية في حماية الأجندة الرئيسية والنهوض بها

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة أن الملايين من الفتيات خارج المدرسة، في ظل عدم وجود أمل في الاستقلال المالي، بينما تعاني أعداد متزايدة من النساء والفتيات من العنف في المنزل ويستمر الجمود السياسي والصراعات المستحكمة في تسليط الضوء على الاختلالات المستمرة في القوى، كما هو الحال في أفغانستان وميانمار ومالي.