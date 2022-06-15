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وكالة الطاقة الدولية: زيادة حجم صادرات النفط الروسى بلغت 130 ألف برميل فى مايو

الأربعاء، 15 يونيو 2022 06:48 م
وكالة الطاقة الدولية: زيادة حجم صادرات النفط الروسى بلغت 130 ألف برميل فى مايو النفط
كتب أحمد عرفة

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كشفت وكالة الطاقة الدولية عن زيادة في حجم صادرات النفط الروسي بلغت 130 ألف برميل في شهر مايو الماضي، ليصل الإجمالي إلى 10.55 مليون برميل يوميا، وفقا لروسيا اليوم.

توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن يظل الطلب العالمي على النفط في عام 2022 دون تغيير عند مستوى 99.4 مليون برميل يوميا.

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة أن روسيا رغم العقوبات الغربية والحظر المفروض الذي تسبب في تضرر جزء من إنتاجها إلا أنها تمكنت بسهولة من الحفاظ على مكانتها كثالث أكبر منتج للنفط في العالم.


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