وأكد ريابكوف - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن موسكو ملتزمة بتحقيق أهدافها التي بدأت من أجلها العملية العسكرية في أوكرانيا، مضيفا "رد فعلنا هو أن نثبت أن الخطط التي تهدف إلى (جعل روسيا تعاني من الهزيمة) ستنهار، وأنها ستفشل".

وأضاف أن "بلاده ستضع حدا للعملية العسكرية حينما ترى ذلك مناسبا، وليس عن طريق وجود بعض الاستراتيجيين أو الأيديولوجيين أو العسكريين المخططين في واشنطن أو عواصم أخرى".

وتابع ريابكوف "يجب أن نثبت ذلك بقوة إرادتنا، بقوة السلاح، واستعدادنا للوقوف بحزم والالتزام بالأهداف التي أعلنتها قيادتنا، وضمان تحقيقها " .

وأردف أنه "إذا لم يكن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وفريقه مستعدين للمفاوضات، وإذا كان من يقفون وراءه مصممين على مواصلة ضخ الأسلحة لأوكرانيا، فهذا اختيارهم، إنه أمر محزن، إنه مأساوي لكن لا نستطيع التراجع".

في السياق، اتهم سفير "لوجانسك" لدى روسيا، روديون ميروشنيك، قوات كييف بمحاولة عرقلة إجلاء المدنيين من مصنع آزوت في مدينة سيفيرودونيتسك.

وأشار ميروشنيك - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى أن "العسكريين الأوكران أطلقوا قذائف مدفعية من أراضي المصنع"

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، عن فتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين من مصنع آزوت اعتبارا من صباح اليوم ولمدة 12 ساعة، مشيرة إلى أن كييف قدمت طلبا لموسكو لإجلاء المدنيين إلى مدينة ليسيتشانسك الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.