واشنطن: أوكرانيا يجب أن تتخذ قرارات بشأن تسوية النزاع بنفسها

كتب أحمد عرفة

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، إن أوكرانيا يجب أن تتخذ قرارات بشأن تسوية النزاع في البلاد بنفسها، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض: أعتقد أن على الزعماء الأجانب أن يتحدثوا نيابة عن أنفسهم وعن بلدانهم ومصالحهم الوطنية، وحول موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتغير أي شيء، فلا يمكن حل أي شيء متعلق بأوكرانيا بدون أوكرانيا.

وتابع منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، أن أوكرانيا دولة ذات سيادة والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي رئيسها المنتخب ديمقراطيا وعليه أن يحدد كيف ستنتهي هذه الحرب، وما يعتبره انتصارا وكيف يمكن تحقيق هذه النتيجة، موضحا أن الولايات المتحدة لم تر أي دليل على تقديم الصين دعما عسكريا لروسيا في عمليتها في أوكرانيا.