اليوم السابع
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الأربعاء، 15 يونيو 2022 04:52 م
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وزير الدفاع الأمريكى: ملتزمون بضمان قدرات أوكرانيا الدفاعية ضد روسيا

الأربعاء، 15 يونيو 2022 04:51 م
وزير الدفاع الأمريكى: ملتزمون بضمان قدرات أوكرانيا الدفاعية ضد روسيا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
أ ش أ

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أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء التزام بلاده بضمان القدرات الدفاعية لأوكرانيا ضد روسيا، وذلك من خلال إمدادها بالمدفعية طويلة الأمد والمدرعات والأسلحة المختلفة. 


وقال الوزير الأمريكي -في مؤتمر صحفي ببروكسل خلال مشاركته باجتماع مجموعة الاتصال الدولية بشأن أوكرانيا أوردته قناة (الحرة) الأمريكية- إن العلمية العسكرية الروسية في أوكرانيا تمثل تهديدا لأوكرانيا وللأمن الأوروبي بأكمله، مضيفا أنه على الدول الدول الغربية تعزيز التزاماتها المشتركة إزاء أوكرانيا لضمان قدرتها على الدفاع عن أرضها.


وأشار إلى أن الولايات المتحدة وفرت صواريخ وطائرات وذخيرة كثيرة، بالإضافة إلى معدات عسكرية وطائرات مسيرة وآليات تكتيكية، فضلا عن قيامها تدريب القوات الأوكرانية على قدرات دفاعية جديدة. 


وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن أكثر من 45 دولة أرسلت مساعدات أمنية لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي، مؤكدا أكد أهمية التعزيز المشترك لأوكرانيا للدفاع عن نفسها وإمدادها بالذخائر والمدافع والطائرات. 


وأضاف أوستن، أن بلاده تعمل على توفير المدافعين الأوكرانيين بنظم صاروخية طويلة الأمد وتعزيز قدرات أوكرانيا من خلال ما قدمه الناتو من نظم صاروخية من بريطانيا والحلفاء الآخرين. 


وتابع أن الدول الغربية تعمل بالتعاون مع واشنطن على تلبية مطالب أوكرانيا من الأسلحة الثقيلة وطويلة الأمد، من خلال تعزيز الدعم للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى سعيهم لتعزيز الأمن الأوكراني على المدى الطويل.


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