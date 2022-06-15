اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مصرف البحرين المركزى يرفع سعر الفائدة الأساسى إلى 2.50 %

الأربعاء، 15 يونيو 2022 08:56 م
مصرف البحرين المركزى يرفع سعر الفائدة الأساسى إلى 2.50 % مصرف البحرين المركزى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر مصرف البحرين المركزى رفع سعر الفائدة الأساسى على ودائع الأسبوع الواحد من 1.75% إلى 2.50 %، وذلك على ضوء التطورات فى أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التى يتخذها المصرف المركزى لضمان انسيابية أداء أسواق النقد فى مملكة البحرين، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.50% إلى 2.25%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 2.50% إلى 3.25%، إضافة إلى رفع سعر الفائدة الذى يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.00% إلى 3.75%.

ويتابع المصرف المركزي رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أى تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة. 

يذكرأن، أعلن الاحتياطي الفيدرالى الأمريكى "البنك المركزى" الأربعاء، رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 1.50% و1.75%.

وقال إنه "ملتزم بقوة" بإعادة التضخم إلى مشتوى 2% المستهدف.


مصرف البحرين المركزى

البحرين

اقتصاد

الاحتياطى الفيدرالى

أمريكا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة