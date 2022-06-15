اليوم السابع
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الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:00 م
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مصرع 3 وإصابة 15 آخرين فى حادث تصادم 4 سيارات بأسيوط

الأربعاء، 15 يونيو 2022 12:22 م
مصرع 3 وإصابة 15 آخرين فى حادث تصادم 4 سيارات بأسيوط حادث - ارشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

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لقى 3 أشخاص مصرعهم، بينما أُصيب 15 آخرين، وذلك فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع 3 سيارات ملاكى على الطريق الزراعي أمام مدخل قرية أولاد إبراهيم بمركز أسيوط.

كان اللواء عمرو السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بتصادم 4 سيارات ووجود حالات وفاة ومصابين، بالانتقال والإسعاف والمرور، تبين صحة البلاغ وتبين مصرع 3 أشخاص، وإصابة 15 آخرين.

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وجار رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحُرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

 

 


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