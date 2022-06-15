مصرع طفلين شقيقين ونجل خالهما غرقا بمياه ترعة فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى طفلان شقيقان ونجل خالهم مصرعهم غرقا أثناء الاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز بلبيس، وتم إنتشال الجثامين بمعرفة الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، وبالعرض على نيابة بلبيس العامة صرحت بالدفن.

تلقى اللواء محمد والى،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من شرطة النجدة بوصول كل من " محمد" 15 عاما وشقيقه" عبد الرحمن" 14 عاما ونجل خالهم 10 سنوات مقيمين عرب العيايدة مركز الخانكة محافظة القليوبية متوفين.

وبتوقيع الكشف الطبى عليهم بمعرفة مفتش الصحة تبين حدوث الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

وتبين من التحريات قيام الأطفال الثلاثة بالاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية هربا من حرارة الجو، ولعدم إجادتهم السباحة غرقوا، وجرفهم تيار المياه بالترعة لنطاق مركز بلبيس.

تم انتشال الجثامين بمعرفة رجال الإنقاذ النهرى ونقلهم إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى، وعقب تقنين الإجراءات القانوية، والعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.