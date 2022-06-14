اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:54 م
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استخراج جثمان شاب لقى مصرعه غرقا أثناء محاولته إنقاذ شقيقه فى المنوفية

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:30 م
استخراج جثمان شاب لقى مصرعه غرقا أثناء محاولته إنقاذ شقيقه فى المنوفية اسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن المنوفية، من إستخراج جثمان غرق ببحر شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، أثناء محاولته إنقاذ شقيقة الأصغر، تم نقله إلى المستشفى ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
ولقى شقيقان مصرعهما غرقا بقرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية، يفيد من مصرع شخصان مصرعهما غرقا بقرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 

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