مصرع طالبة أسفل عجلات قطار فى مركز فاقوس بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقيت فتاة في الثامنة عشر من عمرها مصرعها أسفل عجلات قطار في منطقة العزازي التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لشرطة النجدة بوقوع حادث على قضبان السكة الحديد بناحية العزازي بنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس، ومصرع فتاة جراء الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية مصرع "إيمان م م م" 18 عامًا، طالبة في الصف الأول الثانوي العام؛ بعدما صدمها القطار أثناء محاولتها عبور السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المشاة.

فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

كما أصيب شخص بكدمة شديدة بالظهر، اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا بورود اشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول وليد عوض أحمد، 46 سنة، مصاب بكدمة شديدة بالظهر.

وتبين إصابة المصاب في حادث انقلاب سيارة ملاكي يستقلها، بطريق بلبيس الزقازيق أمام قرية أولاد سيف دائرة مركز بلبيس وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.