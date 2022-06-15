محافظ الدقهلية يصدر حركة تنقلات لعدد من رؤساء المدن والمراكز

الدقهلية - شريف الديب

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وشملت الحركة ندب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنزلة للعمل رئيسا لمركز ومدينة بلقاس وندب صبري سليمان رئيس حي غرب المنصورة للعمل رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل وندب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة الجمالية. للعمل رئيسا لمركز ومدينة دكرنس، وندب سمير صدقي رئيس حي شرق المنصورة للعمل رئيسا لمركز ومدينة تمي الامديد ، وندب محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة تمي الامديد للعمل رئيسا لمركز ومدينة منية النصر .

كما تم ندب هشام محمد ابوالمكارم رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، للعمل رئيس مركز ومدينة المنزلة، وندب متولى عبدالعال رئيس مركز ومدينة منية النصر للعمل رئيس حي غرب المنصورة ،وندب السيد احمد عبدالسلام رئيس مركز ومدينة دكرنس، للعمل رئيسا لمركز ومدينة الجمالية ، وندب عمرو سمير عبدالعاطى رئيس مركز ومدينة بلقاس، للعمل رئيسا لحي شرق المنصورة ، كما تم تصعيد وترقية وندب اميمة السعيد نائب رئيس مدينة الكردى للعمل رئيس لمدينة الكردى.

ومن جانبه أكد "مختار" أن الحركة تأتي في إطار توجهات الدولة بضخ دماء جديدة ومواكبة إحتياجات المرحلة الحالية، وكذلك التدوير الوظيفي للإستفادة من الخبرات المتبادلة، وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي وكذلك محاسبة المقصرين.



وأشار محافظ الدقهلية، الي أن الحركة تمت على أسس من العدالة والشفافية في إختيار وتعيين القيادات وتصعيد المتميزين وتهدف إلى التدوير الوظيفي وتصعيد القيادات وتمكين المرأة للعمل بالوحدات المحلية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات وإحتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والإستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.