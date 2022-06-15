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محافظ البحر الأحمر يلتقى السفير الهندى بالقاهرة

الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:49 م
محافظ البحر الأحمر يلتقى السفير الهندى بالقاهرة جانب من اللقاء
البحر الأحمر - عماد عرفة

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التقي اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، مساء اليوم ،  بديوان عام المحافظة، السفير  " اجيت جوبتيه " سفير الهند بالقاهرة ، للتنسيق لإقامة احتفالية اليوم العالمي لليوجا بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة . 
 
في بداية اللقاء رحب المحافظ بالسفير الهندي والوفد المرافق له، متمنياً لهم قضاء وقت ممتع بمدينة الغردقة الساحرة ، معرباً عن سعادته لاختيار مدينة الغردقة لإقامة احتفالية اليوم العالمي لليوجا ، موجهاً بإتخاذ كافة الإستعدادات لخروج الاحتفالية بالشكل اللائق بالمحافظة الساحلية . 
 
ومن جانبه وجه السفير الهندى الشكر لسيادة المحافظ على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة ، مشيراً  أن السفارة الهندية بالقاهرة ومركز مولانا آزاد الثقافى الهندى ينظمان إحتفالية اليوم العالمى لليوجا بحديقة الأزهر في 21 يونيو الجارى ، مضيفاً  أن السفارة نظمت فعالية تمهيدية بمكتبة الإسكندرية ، ومتحف شرم الشيخ  ، كما ستنظم عددا من ورش اليوجا في نادى هليوبوليس ونادي الشمس ونادي المقاولون العرب .
 
وفي ذات السياق أفاد السفير الهندي أن اليوجا بمثابة هدية الحضارة الهندية القديمة للعالم أجمع ، وتعنى اليوجا بالجوانب الروحانية والذهنية والجسدية بالنسبة للإنسان، ومن ثم فهى تساعد الناس على تبني أسلوب حياة صحى بصورة تساهم في تعزيز الانسجام بين العقل والروح والجسد.
 
وأضاف أن اليوجا تعد جزء لا يتجزأ من التراث الثقافى غير المادى في الهند، ولاقت رواجا عالميا فأصبح الناس يمارسون هذه الرياضة في مختلف البلدان حول العالم، ومن بينها مصر، وهي لا تهدف إلى التمتع بالصحة والسعادة فقط لكنها تعمل أيضا على تحقيق السلام والوئام والتقدم وتعزيز روح الإخاء.
 
 

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