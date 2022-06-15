محافظ الإسكندرية يوجه بفصل عاملة نظافة فرضت إكرامية على رواد شاطئ بالمنتزه

الإسكندرية - جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة التصدي بكل حزم وقوة لأي محاولة استغلال للمواطنين بالقوة وفرض إكراميات أو مبالغ مالية على الشواطئ دون وجه حق، مضيفا أن تذاكر الدخول تشمل الخدمات التي تقدم على الشواطئ ولا يحق لعمال او مستأجري الشواطئ استغلال المواطنين أو اجبارهم على دفع مبالغ إضافية أو اكراميات.

وكلف المحافظ، اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بفصل أي عامل نظافة يثبت أنه حاول إجبار رواد الشواطئ على دفع مبالغ إضافية (إكراميات) نظير تقديم الخدمات على الشواطئ، مؤكدا استقبال كافة الشكاوى التي ترد على الخطوط المخصصة لاستقبال شكاوى رواد الشواطئ والتعامل معها بشكل فوري وعاجل.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، وبناء على الشكوى الواردة من أحد المواطنين بخصوص إجبار عاملة النظافة بشاطئ وانلى بحي منتزه ثان لرواد الشاطئ على دفع إكراميات نظير دخولهم دورات المياه الخاصة بالشاطئ، وسوء معاملتها لرواد الشواطئ، فقد تم فصل العاملة (ا. م) من العمل بشاطئ وانلي واتخاذ اإاجراءات القانونية حيال المخالفة وذلك بعد التحقق من الشكوى.

ومن جانبه، أشار اللواء جمال رشاد، إلى أنه تم تخصيص 8 خطوط للرد على شكاوي رواد الشواطئ وخاصة فيما يتعلق بفرض إكراميات أو فرض أسعار أزيد من المقررة لتذاكر دخول الشواطئ أو وجود أي مخالفة أخرى على الشواطئ وهي: الخطوط المخصصة لاستقبال الشكاوي التي تتم على شواطئ القطاع الشرقية( بداية من شاطئ طاحونة المندرة وحتى شاطئ رأس التين الغربي) هي: ( 01289252668/ 01270746490/ 01501297888/01119555946)، أما الخطوط المخصصة للرد على شكاوى واستفسارات المواطنين على شواطئ القطاع الغربي هي: ( 01220030103/ 01225267276/ 01222265034/ 01203986324)

وناشد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، رواد الشواطئ بالاتصال مباشرة في حين وقوع المخالفة وعدم الانتظار حتى الخروج من الشاطئ حتى يتمكن المفتش من التحقق من المخالفة بحضور الشاكي.