محافظ أسيوط يعلن استمرار حملة طرق الأبواب للتطعيم بلقاح كورونا

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار فعاليات حملة التطعيم بلقاح كورونا "طرق الأبواب" التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا وتستهدف المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا بكافة قرى ونجوع المحافظة من خلال الفرق المتنقلة والثابتة وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا وتشجيع المواطنين على سرعة تلقي اللقاح وضمن خطة الدولة للتيسير على الفئات المستهدفة وتوسيع قاعدة تطعيم المواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف الجهود والحملات لزيادة معدلات التطعيم للمواطنين باللقاحات المختلفة من أجل حمايتهم من الاصابة بفيروس كورونا.

وأشار محافظ أسيوط – في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء – إلى أنه يتابع بصفة مستمرة من خلال جولاته الميدانية وزيارته المتكررة لمراكز التطعيم والفرق الثابتة والمتحركة لفعاليات الحملة فضلاً عن لقاءاته المتكررة بمسئولي الصحة بالمحافظة للوقوف على أعمال حملة طرق الابواب للتطعيم ضد فيروس كورونا والاطمئنان علي نسبة اقبال المواطنين وحصولهم علي اللقاح بسهولة ويسر سواء من يتلقون الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية أو التنشيطية مؤكدا أن اللقاح آمن بكافة أنواعه وبالمجان موجهًا الشكر للفرق الطبية المشاركة في الحملة والمشرفين عليها لجهودهم وتميزهم مناشدًا المواطنين بسرعة تلقي اللقاح خاصة مع اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين وبذلها أقصى جهد ممكن لتوفير اللقاحات سواء بالتصنيع أو بالإستيراد موجهًا الشكر للفرق الطبية والمشرفين على حملات التطعيم والتوعية بقرى ومراكز المحافظة لحصولهم على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في تحقيق نسبة المستهدف من الحملة خلال مرحلتها الأولى والوصول لأكبر عدد من المستهدفين ورفع نسبة التغطية بالتطعيم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة إن حملة طرق الأبواب لتلقي لقاح كورونا تعمل بالتنسيق بين المحافظة بقطاعاتها المختلفة وفريق من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة برئاسة الدكتور باهر الدسوقي استشاري الوبائيات بالقطاع الوقائي لوزارة الصحة والمشرف على حملة طرق الأبواب والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة بأسيوط للطب الوقائي وذلك من خلال مراكز ثابتة وفرق متحركة يبلغ عددها 760 منفذ ثابت ومتحرك وتستهدف طرق أبواب المنازل لتطعيم المواطنين باللقاح بالقرى والنجوع والمراكز والأحياء على مستوى المحافظة حيث أن المستهدف هو الوصول إلى نسب تغطية 70% من الفئات التي تزيد أعمارها عن 12 عامًا لافتا إلى أن جميع التطعميات مجانية وآمنة بكافة أنواعها بما يتناسب مع ظروف كل فئة أو شخص مشيرًا إلى استمرار جهود التطعيم واستكمال كافة الجرعات المستحقة لكل المطعمين على أن تتوفر الخدمة بمختلف المواقع المتاحة والمراكز الصحية وربطها مع المبادرات الرئاسية بقطاع الصحة بالمراكز الثابتة تسهيلاً على المواطنين.

وعلى جانب آخر، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ضرورة شن حملات للنظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة قطاع النظافة وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة واظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الامكانات اللازمة في هذا الشأن وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد.

وأضاف محافظ أسيوط إنه تم رفع وإزالة حوالي 305 طن قمامة ومخلفات من الشوارع ونقاط تجميع القمامة والحاويات وصناديق القمامة المنتشرة وتفريغها بالقلابات لنقلها إلى الأماكن المخصصة بعيداً عن الكتلة السكنية وإزالة الأتربة من جانبي الشوارع والميادين خلال حملات نظافة ورفع كفاءة عدد من الشوارع والميادين بمراكز ديروط والغنايم وساحل سليم والبداري والتي يتم شنها على مدار اليوم وخلال الفترتين الصباحية والمسائية لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة، مشيراً إلى تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية سيارات النقل ولوادر وحاويات وسيارات كنس آلي ومعدات شفط الأتربة وغيرها من معدات النظافة وبمشاركة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، ومسئولي قطاع النظافة والإشغالات والرصد والمتابعة.



تطعيم المواطنين